Son Dakika: YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a uzatıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Bu kapsamda yangın ve sel felaketleri nedeniyle, daha önce 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Türkiye, günlerdir devam eden yangın ve sel felaketleriyle boğuşuyor. Diğer tarafta ise başta yangın ve sel felaketlerinin meydana geldiği bölgelerde yaşayan öğrenciler olmak üzere tüm Türkiye yangın ve sellerle ilgili gelecek iyi haberlere kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, sel ve yangın felaketleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih tarihleri uzatıldı.

20 AĞUSTOS'A KADAR TERCİH YAPABİLECEKLER

Üniversiteli olmak için tercih yapacak adayların tercihlerini 20 Ağustos'a kadar gerçekleştirebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum"