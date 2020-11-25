Son Dakika: Yeni kısıtlamalar geldi mi? Alışveriş Merkezleri kapatılıyor mu? Spor salonları kapatılıyor mu?
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Son Dakika: Yeni kısıtlamalar geldi mi? Alışveriş Merkezleri kapatılıyor mu? Spor salonları kapatılıyor mu?

25.11.2020 20:52 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:56
Son Dakika: Yeni kısıtlamalar geldi mi? Alışveriş Merkezleri kapatılıyor mu? Spor salonları kapatılıyor mu?

Gerçek koronavirüs vakalarının yayınlanması sonucunda yeni önlemler alınacak mı? Yeni kısıtlamalar geldi mi? Alışveriş Merkezleri kapatılıyor mu? Spor salonları kapatılıyor mu?

Her geçen gün artan koronavirüs sebebiyle yeni kısıtlamalar alınacak mı? Son Dakika: Yeni kısıtlamalar geldi mi? Alışveriş Merkezleri kapatılıyor mu? Spor salonları kapatılıyor mu?

YENİ KISITLAMALAR GELDİ Mİ?

Fahrettin Koca koronavirüs artışı sebebiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vaka artışının yaşandığı illere değinen Koca, yeni kısıtlamaları sıraladı.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KAPATILIYOR MU? SPOR SALONLARI KAPATILIYOR MU?

Kısıtlamaların bu hafta sonu devam edeceği ve ek tedbirlerin önümüzdeki haftalarda alınacağı belirtildi. Alışveriş merkezleri ve spor salonları önümüzdeki haftaya kadar açık gözükmekte.

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