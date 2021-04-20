Son dakika! YENİ DELHİ - Dünyada en fazla Kovid-19 vakası görülen ülkelerden Hindistan'da krematoryumlarda yoğunluk yaşanıyor
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Son dakika! YENİ DELHİ - Dünyada en fazla Kovid-19 vakası görülen ülkelerden Hindistan'da krematoryumlarda yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Krematoryumlarda bekletilen cesetler Krematoryumdan detaylar Ambulanstan indirilen cesetler Cenazeden detay Krematoryumlardan detaylar YENİ DELHİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 273 bini geçti.

Krematoryumlarda bekletilen cesetler

Krematoryumdan detaylar

Ambulanstan indirilen cesetler

Cenazeden detay

Krematoryumlardan detaylar YENİ DELHİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 273 bini geçti. Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor. Ölülerin yakıldığı krematoryumlarda ve mezarlıklarda ise bekleyen listelerinin uzadığı bildirildi.

Son dakika! YENİ DELHİ - Dünyada en fazla Kovid-19 vakası görülen ülkelerden Hindistan'da krematoryumlarda yoğunluk yaşanıyor
Son dakika! YENİ DELHİ - Dünyada en fazla Kovid-19 vakası görülen ülkelerden Hindistan'da krematoryumlarda yoğunluk yaşanıyor
Son dakika! YENİ DELHİ - Dünyada en fazla Kovid-19 vakası görülen ülkelerden Hindistan'da krematoryumlarda yoğunluk yaşanıyor
Son dakika! YENİ DELHİ - Dünyada en fazla Kovid-19 vakası görülen ülkelerden Hindistan'da krematoryumlarda yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh

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