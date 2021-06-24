Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var

Son dakika: Yemen açıklarında ilerleyen göçmen teknesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan ilk bilgilendirmeye göre teknede bulunan 300 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise şu an için bilinmiyor.