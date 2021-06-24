Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var
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Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Son dakika: Yemen açıklarında ilerleyen göçmen teknesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan ilk bilgilendirmeye göre teknede bulunan 300 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise şu an için bilinmiyor.

Yemen açıklarında seyrine devam eden göçmen teknesinden feci bir haber geldi. Teknenin açıklarda ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedeniyle teknenin alabora olduğu öğrenildi.

BM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bölgeden gelen ilk bilgilere göre en az 300 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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