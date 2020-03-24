Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı Son dakika: İstanbul Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da bir grup genç ''Virüsün birini bulduk'' diyerek yaşlı bir adamı durdurup, maske taktıktan sonra kafasına kolonya döktükleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. İstanbul Bağcılar'da yaşanan olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla koronavirüs salgınında risk grubunda olan 65 yaş üzeri ve kronik hastaların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından, yaşlılara yapılan çirkin muamelelere bir yenisi daha eklendi. Bir grup genç, yolda yürüyen yaşlı bir vatandaşın yüzüne zorla maske takıp başına kolonya dökerek dalga geçti. O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan gruba sosyal medyada tepki yağdı.

YAŞLI ADAMA "VİRÜS" DEMİŞTİ

Sosyal medyada hıza yayılan bir görüntü, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüde yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü. "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durdurdu. "Virüs vak'asına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya döktü. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen genç, yaşlı adamı gönderdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin yaşlı bir vatandaşı durdurup zorla maske taktığı ve başına kolonya döktüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli O.K. yakalandı.