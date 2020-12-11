Son dakika yaşam: Özel harekat polisi zırhlı araçta 5 vakit ezan okuyor
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Son dakika yaşam: Özel harekat polisi zırhlı araçta 5 vakit ezan okuyor

11.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:08
Son dakika yaşam: Özel harekat polisi zırhlı araçta 5 vakit ezan okuyor

Edinilen son dakika haberine göre Suriye'nin Cinderesi bölgesinde görev yapan Polis Özel Harekat memuru, vakit namazlarında ezanı zırhlı araçtan okuyarak dinleyenleri mest ediyor.

Suriye'nin Cinderesi bölgesinde görev yapan Polis Özel Harekat memuru, vakit namazlarında ezanı zırhlı araçtan okuyarak dinleyenleri mest ediyor.

Kahramanmaraşlı Polis Özel Harekat memuru Mehmet Bayar (26), eğitim ve hafızlığını tamamladıktan sonra Osmaniye'de göreve başladı.

Görev yaptığı çalışma arkadaşları tarafından sesi beğenilen Mehmet Bayar, görev için gittikleri Suriye'nin Cinderesi bölgesinde vakit namazlarında zırhlı araçta megafonla ezan okuyor. Polis memuru Bayar'ın okuduğu ezanı silah arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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