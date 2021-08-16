Son dakika yaşam: Ereğli Belediyesinin yangın bölgesine gönderdiği yardım yerine ulaştı
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Son dakika yaşam: Ereğli Belediyesinin yangın bölgesine gönderdiği yardım yerine ulaştı

Son dakika yaşam: Ereğli Belediyesinin yangın bölgesine gönderdiği yardım yerine ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesinin yangınlar sebebiyle evi, ahırı yanan ve hayvanları telef olan vatandaşlar için başlattığı kampanya kapsamında toplanan 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve afet bölgesine ulaştı ve vatandaşlara dağıtımı yapıldı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesinin yangınlar sebebiyle evi, ahırı yanan ve hayvanları telef olan vatandaşlar için başlattığı kampanya kapsamında toplanan 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve afet bölgesine ulaştı ve vatandaşlara dağıtımı yapıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Hüseyin Oprukçu, "MHP Genel Başkanı değerli liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in başlattığı kampanya doğrultusunda yangınlarda hayvanları telef olan vatandaşlarımızın yaralarının sarılması bakımından Ereğli Belediyesi olarak 5 keçi, 5 koyun, 2 düve yardım kampanyamızı başlatmıştık. Hemşerilerimizin yoğun ilgisi ile kısa zamanda topladığımız hayvanları, Ereğli Belediyesi olarak temin ettiğimiz hayvanlarla birlikte bir an önce vatandaşlarımızın acılarını bir nebze olsa da dindirmek, yaralarını sarmak için yardım tırlarımızı afet bölgemize ulaştırdık. El ele verdiğimizde her türlü zorluğun üstesinden gelen bir millete yakışır şekilde hareket eden ve kampanyamıza destek veren tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ederim. Hemşerilerimizden sel bölgesine yardım kapsamında başlatacağımız kampanyamıza da destek olmalarını rica ediyorum. Ereğli Belediyesi olarak ülkemizin neresinde olursa olsun mağdur olan vatandaşlarımızın imdadına yetişmeye devam edeceğiz. Yangınlarda ve sellerde can veren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar ve zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bu aziz millete inşallah bir daha afet, felaket yaşatmasın" dedi. - KONYA

Son dakika yaşam: Ereğli Belediyesinin yangın bölgesine gönderdiği yardım yerine ulaştı
Son dakika yaşam: Ereğli Belediyesinin yangın bölgesine gönderdiği yardım yerine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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