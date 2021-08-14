Son Dakika | YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen Korgeneral Öngay ve Tuğgeneral Şan için veda programı düzenlendi
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Son Dakika | YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen Korgeneral Öngay ve Tuğgeneral Şan için veda programı düzenlendi

Son Dakika | YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen Korgeneral Öngay ve Tuğgeneral Şan için veda programı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan için veda programı düzenlendi.

YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan için veda programı düzenlendi.

Düzenlenen veda programda konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan ile birlikte görev yapmaktan gurur ve şeref duyduğunu ifade ederek, kendilerine emeklilik hayatlarında aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür dileklerini iletti.

3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'da yaptığı konuşmada, Erzincan'da bulunmaktan ve görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan da; askerlik mesleğinin gereğini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığının altını çizerek, onur ve gurur ile görevini tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Erzincan'da bir lokantada düzenlenen veda yemeğine il protokolü, siyasi parti il başkanları, bazı kurum müdürleri ile eşleri katıldı. - ERZİNCAN

Son Dakika | YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen Korgeneral Öngay ve Tuğgeneral Şan için veda programı düzenlendi
Son Dakika | YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen Korgeneral Öngay ve Tuğgeneral Şan için veda programı düzenlendi
Son Dakika | YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen Korgeneral Öngay ve Tuğgeneral Şan için veda programı düzenlendi
Son Dakika | YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen Korgeneral Öngay ve Tuğgeneral Şan için veda programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son Dakika | YAŞ kararıyla emekliye sevk edilen Korgeneral Öngay ve Tuğgeneral Şan için veda programı düzenlendi - Haberler
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