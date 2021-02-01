Son dakika... Yanan 2 katlı evde yaşlı kadın hayatını kaybetti (2)
01.02.2021 13:54 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:58
Edinilen son dakika haberine göre CESEDİ BULUNDUKocaeli'nin Gölcük ilçesinde yanan iki katlı evin enkazında aranan Şükriye Yavaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
CESEDİ BULUNDU
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yanan iki katlı evin enkazında aranan Şükriye Yavaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şükriye Yavaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER