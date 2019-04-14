WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişim sıkıntısı yaşanıyor. Facebook'a erişim kesintili bir şekilde sağlanırken, WhatsApp ve Instagram'a ise bir süredir erişim sağlanamıyor.

MESAJLAR İLETİLMİYOR

Bugün öğle saatlerinden itibaren WhatsApp üzerinden gönderilen mesajların iletilemediği tespit edildi. Bunun yanında, Twitter ve Instagram gibi diğer sosyal medya paylaşım uygulamalarına da dünya çapında erişim sıkıntısı yaşandığı öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuyla ilgili olarak, erişim sıkıntısı yaşanan uygulamalardan ise herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.