Son dakika... Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

Son dakika haberleri... VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, PKK/KCK mensuplarına ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale kırsalında 27 Ocak'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişekleri ele geçirildi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

BAŞKALE (Van), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU