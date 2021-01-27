Son dakika... Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

27.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:17
Son dakika... Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

Son dakika haberleri... VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, PKK/KCK mensuplarına ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale kırsalında 27 Ocak'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişekleri ele geçirildi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

BAŞKALE (Van), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Engin Akyürek Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:22:10. #1.15#
title