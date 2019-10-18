18.10.2019 14:33

TRT 1'in sevilen dönem dizilerinden 7 Güzel Adam'da hayatının canlandırıldığı usta yazar Nuri Pakdil, hayatını kaybetti. Nuri Pakdil'in vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.

"BİR GÜZEL İNSAN DAHA GÖÇTÜ"

Twitter hesabından paylaşım yapan Kalın, "Nuri Pakdil bey Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü. Mekanı cennet olsun" dedi.

ACI HABER GELDİ

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil,üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 85 yaşındaki ünlü edebiyatçının dün öğlen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kalbinin durduğu öğrenildi. Usta yazardan bugün acı haber geldi. Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.

İMAMOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Hayatını kaybeden usta yazar için, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir taziye mesajı yayınladı. İmamoğlu, "Yazar ve şair Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet; sevenleri, yakınları ve okurlarına başsağlığı dilerim" mesajını paylaştı.

NURİ PAKDİL KİMDİR?

1934 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde memleketinde "Demokrasiye Hizmet" gazetesinde yayımladı. Lisedeyken "Hamle" adında bir dergi çıkardı. İstanbul'da bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi.

1969 yılında "Edebiyat" dergisini ve 1972'de Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları'nın ilk kitabı Batı Notları'dır. Edebiyat dergisi, kimi aralıklarla uzun yıllar sürdürdüğü yayınına, Aralık 1984'te ara verdi. Edebiyat Dergisi Yayınları, 1972-1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan, 45 kitap yayımladı.

28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan yeniden kitap yayımlamaya başladı. Daha önce yayımlanan 5 kitabın yeniden çalışılmış basımı ve 12 yeni kitabın ilk basımları yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini aldı.