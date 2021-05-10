Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs diplomasisi! Kuveyt Emiri ve Ürdün Kralı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs diplomasisi! Kuveyt Emiri ve Ürdün Kralı ile görüştü

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Filistin'in durumunun ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki göstererek "Saldırıların muhatabı bütün Müslümanlar" dedi. Erdoğan daha sonra ise Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi ile Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği saldırıların ardından peş peşe görüşmeler yaptı. İlk görüşmeyi Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yapan Erdoğan daha sonra ise Kuveyt Emiri ile görüştü.

İLK GÖRÜŞME ÜRDÜN KRALI İLE YAPILDI

Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün'ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

ERDOĞAN, KUVEYT EMİRİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra ise, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik alçakça saldırılarının durdurulması, uluslararası camianın bu saldırılara güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi ve Filistin'e destek olunması için Türkiye ve Kuveyt'in birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs diplomasisi! Kuveyt Emiri ve Ürdün Kralı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs diplomasisi! Kuveyt Emiri ve Ürdün Kralı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.
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