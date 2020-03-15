Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
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Ankara, Konya, Umre, Güncel

Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı

Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alındı.

15.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:50
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı

Umre ziyareti kapsamında Medine'den Türkiye'ye gelen vatandaşlar, Ankara ve Konya'da belirlenen 5 farklı öğrenci yurdunda 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Umre'den dönen bir vatandaşımızda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmasının ve Türkiye'deki vaka sayısının 6'ya yükselmesinin ardından harekete geçen yetkililer, karantina kararı aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır" açıklaması yaptı.

UMREDEN DÖNENLER ANKARA'DA KARANTİNADA

Ankara'da gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da bazıları Gölbaşı'ndaki yurtlarda karantinaya alındı.

Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Umre yolcularını taşıyan otobüs şoförleri de özel kıyafetler giydi.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dün gece umreden dönen son 5 bin 300 kişinin hem kendi hem de başklarının sağlığını korumak için 14 gün boyunca evden çıkmamaları uyarısında bulunmuştu.

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Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı

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Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı

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