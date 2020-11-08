Son dakika... Ukrayna'da bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 8 yaralı
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Son dakika... Ukrayna'da bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 8 yaralı

08.11.2020 00:46 | Son Güncelleme: 08.11.2020 00:50
Son dakika... Ukrayna'da bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 8 yaralı

Son dakika dünya haberi: Ukrayna'nın Kriviy Rig kentinde bir kişinin yoldan geçenlere bıçakla saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Kriviy Rig kentinde bir kişinin yoldan geçenlere bıçakla saldırması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Kriviy Rig şehrinde 37 yaşındaki bir erkek yoldan geçen kişilere bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırıda çok sayıda bıçak darbesi alan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralananlar arasında 8 yaşında bir çocuğun bulunduğu belirtildi. Saldırganın gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"15 KİŞİYİ ÖLDÜRMEM GEREK' DEDİ"

Ukrayna medyasında yer alan habere göre görgü tanıkları, saldırganın bağırarak 'tanrıdan mesaj aldığını ve bugün 15 kişiyi öldürmesi gerektiğini' söylediğini öne sürdü.

ZELENSKİY: BU BİR TERÖR EYLEMİ

Sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşımda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının terör eylemi olduğunu belirtti. Olayın hızla soruşturulması ve saldırganın hak ettiği cezayı alması gerektiğini kaydeden Ukraynalı lider, kolluk güçlerine ülkeyi daha güvenli hale getirmeleri için her türlü önleme başvurmaları çağrısı yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sonat KEREM

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