Son dakika: Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı

16.09.2019 18:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi" başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vilademir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak açıklama yaptı.

ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişimdir. Astana süreci zirvelerimiz önemli başarılara imza attı. Üç ülke olarak iş birliğimizi derinleştirdik. Ayrıca Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz. Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız. Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz." açıklamasında bulundu.

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ: ASTANA SÜRECİ YAPICI İŞ BİRLİĞİNE ODAKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası söz alan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye için üçlü zirvenin 5'inci kez yapıldığı belirterek, "Teröristlerin kontrolündeki bölgeler azalmadığı gibi inanılmaz bir artış göstermiştir. Değerli cumhurbaşkanıları biz şu ana dek Suriye halkının her türlü baskıya ve dış müdahaleye maruz kalmadan kendi geleceğini belirlemesi amacıyla 5. kez bir aya geliyoruz. Gerginliğin azaltılması, sığınmacıların geri dönmesi tutukluların değişimi yani Suriye'nin onarılmasıdır. Özgür ve bağımsız Suriye. İşgal ve dış tehditlerden uzak terörden arındırılmış bir Suriye için buradayız. Suriyeli sığınmacıların tekrar evlerine dönmeleri, onları misafir eden ülkeler için de iyi olacaktır. Suriyeli sığınmacıların bir an önce yurtlarına ve yuvalarına geri dönmesini sağlamak amacıyla gerekli zemini oluşturabiliriz. Suriye'nin mevcut anayasasını gözden geçirmek, mevcut krizin sonlandırılmasında önemli bir rol oynayabilir." dedi.

PUTİN: ORTAK ÇABALARIMIZLA SURİYE'DE ŞİDDET SEVİYESİ AZALMIŞTIR

Ruhani'nin konuşmasının ardından söz alan Rusya lideri Vilademir Putin de ortak çabayla Suriye'de şiddet seviyesinin azaldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Ruhani değerli meslektaşlarım ben de bugün bu zirveye katılmaktan mutluluk duyuyorum. Eminim ki Astana süreci Suriye çözüm sürecine en etkin katkı sağlayan mekanizmadır. Bugün Suriye krizinin çözümü Suriyelileri, ekonomik ve sosyal alanların yeniden tesis edilmesi konularını görüşeceğiz. İstikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür. Suriyelileri BM Güvenlik Konseyinin kararıyla bizim üst düzey çalışmalarımız da devam etmektedir. Rusya, Türkiye, İran, BM ve diğer gözlemci ülkelerin katılımıyla 13 toplantı yapılmıştır. Irak ve Lübnan olmak üzere iki ülke daha eklendi. Sürece önemli bir katkı sağladı.

Cenevre'de faaliyete başlamalı. İdlib ve Suriye'de yaşanan durum endişe vericidir. Bu bölge teröristlere sığınak olmamalıdır. Bizim bu bölgeden gelen terör tehdidini yok etmek için adımlar atmamız lazım. Suriye'nin kuzey doğusunda durum endişe vericidir. Suriyelilere ülkeyi yeniden tesis etmek ve insani yapılar oluşturmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar net ve ortadadır. İnanıyoruz ki herhangi bir ayrımcılık siyasileştirme koşulu olmadan uluslararası toplum yardım konusunda daha etkin bir katkı sağlayacaktır. Suriye'de istikrar ortak çabamızla arttı. 1,3 milyon Suriyeli yerlerine döndü. " dedi.

ZİRVENİN ANA GÜNDEM MADDESİ

Zirvenin ana gündem maddesi; Türkiye destekli muhaliflerin elinde kalan son bölge İdlib. Suriye ordusu, Türkiye sınırındaki İdlib'de, El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü ve onunla bağlantılı gruplarla savaştığını söyleyerek son dönemde saldırılarını artırdı. İdlib'de yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor. Ankara, halihazırda başlayan göçmen akınını engellemek için hem Rusya'ya operasyonları durdurması yönünde, hem de Avrupa'ya güvenli bölge kurma konusunda destek vermesi yönünde çağrı yapıyor.