Türkiye'nin de Katıldığı Ortak Operasyonda 5 Ton Uyuşturucu Böyle Ele Geçirildi

Uluslararası sularda 15 Nisan'da gerçekleştirilen ve 5 ton uyuşturucunun ele geçirildiği "Birlik Operasyonu"na ait ilk görüntüler ortaya çıktı.

İzmir Emniyeti'nin yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde Libya açıklarındaki gemiye 'Birlik' adı verilen operasyon düzenlendi. Uluslararası sularda, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri olduğu bilgisi verilen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi. 15 Nisan'da gerçekleştirilen operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.

UÇAKLA GETİRİLMİŞLERDİ

Gemi İzmir Limanı'na getirilirken emniyet güçleri ikinci bir operasyon için düğmeye bastı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda İstanbul'da 4, İzmir'de 3, Tekirdağ'da 1 ve 'Pervin Oğulları' gemisinde 6 şüpheli olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'na ait özel uçakla İstanbul ve Tekirdağ'da yakalanan 5 şüpheli havayolu ile İzmir'e getirilmişlerdi.

İşte operasyon anından görüntüler;