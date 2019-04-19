Türkiye'nin de Katıldığı Ortak Operasyonda 5 Ton Uyuşturucu Böyle Ele Geçirildi
Türk güvenlik görevlilerinin de katıldığı uluslararası operasyonla Libya açıklarında 5 ton uyuşturucu ele geçirilmişti. Film sahnelerini aratmayan o operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
Uluslararası sularda 15 Nisan'da gerçekleştirilen ve 5 ton uyuşturucunun ele geçirildiği "Birlik Operasyonu"na ait ilk görüntüler ortaya çıktı.
İzmir Emniyeti'nin yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinesinde Libya açıklarındaki gemiye 'Birlik' adı verilen operasyon düzenlendi. Uluslararası sularda, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri olduğu bilgisi verilen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirildi. 15 Nisan'da gerçekleştirilen operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.
UÇAKLA GETİRİLMİŞLERDİ
Gemi İzmir Limanı'na getirilirken emniyet güçleri ikinci bir operasyon için düğmeye bastı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda İstanbul'da 4, İzmir'de 3, Tekirdağ'da 1 ve 'Pervin Oğulları' gemisinde 6 şüpheli olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'na ait özel uçakla İstanbul ve Tekirdağ'da yakalanan 5 şüpheli havayolu ile İzmir'e getirilmişlerdi.
İşte operasyon anından görüntüler;
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din tuccarları yapıyor bu zehir tacirleriiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUN TÜRK POLİSİNE, JANDARMASINA!! DOĞUDA, GÜNEYDOĞUDAKİ SINIRLARIMIZDA ''KUŞ UÇURTMUYORLAR''??? NE HİKMETSE 2018 YILI BÜTÜNÜNDE BATIDA 126 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANIYOR. , HEPSİNİNDE YURDA GİRİŞ YERİ DOĞU, GÜNEYDOĞU SINIRLARIMIZ. NEYMİŞ? ''KUŞ UÇURTMAYIZ, ADAM GEÇİRİRİZ''! ADAM BAŞI ALINAN PARA 3-5 BİN DOLAR. HEPSİNİ DE SAĞOLSUNLAR, ''FAKİR, FUKARAYA'' DAĞITIYORLAR. BİR ZAMANLAR AKDENİZ''DE LUCK-S DİYE GEMİYE DE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ. NE HİKMETSE ÜLKEDE KULLANAN SAYISI HIZLA ARTTI.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gurbetci sen anlamadın bidaha oku arkadaş doğru söyluyor 100 ton kaçırıp turkiye sokuyorlar onu demek istemiş tabi on gramda olsa zehirliyor galiba okuma eksikliği var sende bidaha okuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hepsi RP az arma 3 oynamadık hepsi rp anladım ben :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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salla gitsinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır