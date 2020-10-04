Son Dakika! Türkiye'den Azerbaycan'ın Gence kentinde sivillere yönelik saldırıya ilk tepki: Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir
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Son Dakika! Türkiye'den Azerbaycan'ın Gence kentinde sivillere yönelik saldırıya ilk tepki: Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir

04.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:59

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentinde yaptığı saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil halkı hedef alan saldırılarını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan'ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz. İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır.

"SALDIRILAR, ERMENİSTAN'IN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİDİR"

Bu saldırılar, Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan'ın provokasyonuna gelmeyeceğini, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını uluslararası tanınmış sınırları içinde kullandığını ve sivil halka zarar gelmemesi için mümkün olan tüm gayreti göstermekte olduğunu beyan eden Azerbaycan'ın bu tutumunu destekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'deki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırmış, 1 kişinin hayatını kaybetmesine 4 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Twitter hesabından Azerbaycan'ın Terter, Beylegan bölgeleriyle Gence kentine yönelik Ermenistan saldırılarında şimdiye kadar toplam 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

Son Dakika! Türkiye'den Azerbaycan'ın Gence kentinde sivillere yönelik saldırıya ilk tepki: Ermenistan barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir
Haber Yorumları (7)
ALİ CAN: Ulan Ermenistan ulan Fransa....
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KÜRŞAT: Bunlar tamamen yok olursa huzur olur
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İŞGALCİ ÇEKİLSİN VE SAVAŞ BİTSİN: ERMENİSTAN, İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERDEN ÇEKİLSİN VE SAVAŞ BİTSİN. SAVAŞA SÜRÜLEN İNSANLARA YAPILANLAR GÖZ ÖNÜNDE. BUNUN İÇİNDE ERMENİSTAN HALKI TEPKİ GÖSTERİP, İŞGALE VE SAVAŞA HAYIR DESİN.
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