Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
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Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Nisan koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 99 artarak 2 bin 805'e, vaka sayısı ise 2 bin 357 artarak 110 bin 130'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise son 24 saatte 3 bin 558 artarak 29 bin 140'a yükseldi.

26.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 26.04.2020 19:47
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 99 artarak 2 bin 805'e, vaka sayısının ise 2 bin 357 artarak 110 bin 130'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın 'Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 30 bin 177 test yapıldı ve 2 bin 357 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte 99 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e, vaka sayısı ise 2 bin 357 artarak 110 bin 130'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI YİNE VAKA SAYISINI GEÇTİ

Öte yandan, 26 Nisan koronavirüs tablosuna göre, iyileşen hasta sayısı vaka sayısını yine geçti. Bugün iyileşen hasta sayısı 3 bin 558 olarak açıklandı. Böylece, Türkiye'de koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hasta sayısı 29 bin 140'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi

"SON 20 GÜN İÇİNDE VAKA SAYISININ EN DÜŞÜN OLDUĞU GÜN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda önemli mesajlar verdi. Bakan Koca, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
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