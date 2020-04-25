Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
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Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Haber

Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi

Son dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya, vaka sayısı ise 2861 artarak 107 bin 773'e yükseldi.

25.04.2020 19:13 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:21
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili 25 Nisan verilerini Twitter hesabından paylaştı.

"TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI AZALIYOR"

Bakan Koca, sayılarla birlikte şu notu düştü: "Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart. "

106 CAN KAYBI DAHA GERÇEKLEŞTİ

Açıklana verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 106 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve can kaybı sayısı 2 bin 706'ya yükseldi. Vaka sayısı ise 2 bin 861 artarak 107 bin 773 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi

TEST SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞIYOR

Koronavirüs şüphesiyle son 24 saatte 38 bin 308 test gerçekleştirildi. Testlerde toplam sayı ise 868 bin 565'i buldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte Türkiye'deki koronavirüs salgını dolayısıyla tedavi gören ve iyileşen hasta sayısı 3 bin 845. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 25 bin 582.

Öte yandan bin 782 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 900.

Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi
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