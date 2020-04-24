Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Haber

Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi

Son dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e, vaka sayısı ise 3 bin 122 artarak 104 bin 912'ye yükseldi.

24.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:22
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 600'e, vaka sayısının ise 104 bin 912'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın 'Türkiye'de Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 38 bin 351 test yapıldı ve 3 bin 122 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 600'e, vaka sayısı ise 104 bin 912'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi

BUGÜN İLK DEFA İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 3 bin 246 hasta daha taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 21 bin 737'ye yükseldi. İlk kez iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçmiş oldu.

Öte yandan tabloya göre; yoğun bakımdaki hasta sayısı 1816 ve entübe hasta sayısı 982 olarak kayda geçti.

"BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda önemli mesajlar verdi. Erken tanı ve tedavide başarılı olunduğunun altını çizen Bakan Koca, "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
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