Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 5 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 4 bin 678 vaka tespit edilirken vefat sayısı tam 311 gün önceki seviyeye gerileyerek 35 oldu. İyileşen hasta sayısı 4 bin 735 olurken toplam 219 bin 737 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 35 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 735 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 219 bin 737'ye yükseldi.

1. DOZ AŞILAMA ORTALAMA YÜZDE 58,40'A ULAŞTI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 58,40 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 25,55 olurken 1, 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 53 milyon 659 bin 272'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre; yüzde 79,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik, İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA SİİRT'TE

Tabloya göre; yüzde 26,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Siirt'i sırasıyla Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı, Bingöl takip etti.

DÜN VAKA SAYISI 4 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybederken 4 bin 418 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs tablosunun henüz açıklamaması vatandaşları meraklandırdı
Koronavirüs tablosunun henüz açıklamaması vatandaşları meraklandırdı
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 22:25:04. #1.16#

title