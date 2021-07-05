Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 5 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 4 bin 678 vaka tespit edilirken vefat sayısı tam 311 gün önceki seviyeye gerileyerek 35 oldu. İyileşen hasta sayısı 4 bin 735 olurken toplam 219 bin 737 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 35 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 735 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 219 bin 737'ye yükseldi.

1. DOZ AŞILAMA ORTALAMA YÜZDE 58,40'A ULAŞTI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 58,40 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 25,55 olurken 1, 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 53 milyon 659 bin 272'ye yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre; yüzde 79,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik, İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA SİİRT'TE

Tabloya göre; yüzde 26,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Siirt'i sırasıyla Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı, Bingöl takip etti.

DÜN VAKA SAYISI 4 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybederken 4 bin 418 de yeni vaka tespit edilmişti.