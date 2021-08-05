Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 5 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 297 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 108 oldu. İyileşen hasta sayısı 6 bin 636 olurken toplam 245 bin 152 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 108 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 636 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 245 bin 152 olarak belirlendi.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi

"ARTIŞ HIZI YAVAŞLAMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tabloyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun. " ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 66.77'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 66.77 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 45.32 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 901 bin 234'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 28 MİLYON 133 BİN 21 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 41 milyon 445 bin 336 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 28 milyon 133 bin 21 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 5 milyon 322 bin 877 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 26 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 122 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 822 de yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 122 kişi vefat etti, 26 bin 822 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 126 kişi vefat etti, 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 126 kişi vefat etti, 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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