Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 8 bin 151 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken, vefat sayıları arttı. 21 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 8 bin 151 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 59 oldu. İyileşen hasta sayısı 4 bin 946 olurken toplam 184 bin 462 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 8 bin 151 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 59 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 946 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 184 bin 462'ye yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 62.93'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 62.93 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34.28 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 21 MİLYON 279 BİN 203 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 63 bin 433 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 21 milyon 279 bin 203 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 669 bin 529 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 8 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 46 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 780 de yeni vaka tespit edilmişti.