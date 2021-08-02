Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artarken, vefat sayıları düştü. 2 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 898 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 91 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 947 olurken toplam 270 bin 426 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 91 olarak kayıtlara geçti.

İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 947 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 270 bin 426'ya yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 66.28'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 66.28 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 44.51 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 809 bin 477'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 27 MİLYON 624 BİN 886 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 63 bin 433 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 21 milyon 279 bin 203 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 669 bin 529 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 20 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 890 de yeni vaka tespit edilmişti.

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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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