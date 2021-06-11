Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 11 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 561'i semptomatik olmak üzere 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359'a yükseldi. Vefat sayısı 69 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 6 bin 217 oldu. Öte yandan vefat sayıları, 16 Mart'tan bu yana ilk defa 69 seviyelerine düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 561'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 69 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 593'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 319 bin 359'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 217 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi. Toplam test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e yükselirken, ağır hasta sayısı 997 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

VEFAT SAYILARI 87 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEDE

Koronavirüs tablosuna göre; bugünkü vefat sayıları tam 87 gün önceki seviyeye geriledi. Vefat sayıları, 16 Mart 2021'de 71 olarak kaydedilmişti.

DÜN VAKA SAYISI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybederken, 563'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 408 yeni vaka tespit edilmişti.