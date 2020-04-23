Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
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Mustafa Şentop, 23 Nisan, Güncel, Haber

Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı

Son dakika: Koronavirüs gündemi için 15 Nisan'da toplanan ve tedbirler kapsamında çalışmalarına 5 Mayıs 2020 tarihine kadar ara veren TBMM, bayram nedeniyle tatile ara verdi. TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı.

23.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:29
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda birleşim İstiklal Marşı'nın okunması ile açıldı. Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış konuşması yapıyor.

Şentop'un açıklamaları:

"Değerli milletvekilleri, kıymetli misafirler, aziz milletim. Yüce Meclisimizin 100. yıl dönümünü idrak etmek ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldik. Sözlerimin hemen başında bir hususu ifade etmeyi önemli görüyorum. Meydanlarda kutlamayı arzu ediyorduk fakat salgın sebebiyle bazı sınırlamalara gitmek, etkinlikleri ertelemeyi zorunlu kıldı.

MİLLİ MÜCADELE VURGUSU

İstilacıların ve işbirlikçilerin hesaplayamadıkları husus aziz milletimizin esarete boyun eğmeyen tabiatı ve manevi kuvvetiydi. Kısa sürede bütün vatanı saracak olan milli mücadele meşalesini yaktılar. Gazi Mustafa Kemal Paşa, "Bizim milletimizin manevi kuvveti bütün milletlerin manevi kuvvetlerinden üstündür" demekteydi. Yüzüncü yılını idrak ettiğimiz Meclis'in açılışı için de durum budur. Bugün aynı zamanda milletimizin neleri tercih edip reddederek başarıya ulaştığını bir kez daha hatırlamak için toplanmış buluyoruz. Samsun'da başlayıp İzmir'de zaferle neticelenen milli mücadele tarihin bir bölümünde başlayıp bitmiş bir süreç değil, şuurun adıdır. TBMM'nin açılışını anmak benzer tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana tanıtmaktır.

Neyi andığımızı ve kutladığımızı bilmeye mecburuz. Siyasetin ve demokrasinin bir yanı çatışma diğer yanı uzlaşmadır. Fakat kan davasına dönüştürmek milleti nifak tuzağına itmek anlamını taşıyacaktı.

KORONAVİRÜS SALGINI

Son aylarda yaşanan küresel salgın sebebiyle birçok kimse dünyada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı iddiasındadır. Bu konular zamanla daha iyi tartışılacaktır. Bir kez daha ortaya çıkan tablo bugün dünyada cari olan sistemin sürdürülebilir olmadığıdır. Bazı insanların sadece haklara ve bazılarını sadece görevlere sahip olduğu düzen değişmedikçe küresel barıştan söz edilemez. İlhamını milli mücadeleden alan Türkiye diplomasi masalarında sorun başlığı olarak değil, çözüme ortak aktör olarak bulunmaya kararlıdır."

Şentop'un konuşmasının ardından partiler adına temsilciler 10'ar dakikalık konuşma yapacak.

Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı

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