Son Dakika: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında Çin'i geçerek dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke oldu
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Çin Halk Cumhuriyeti, Fahrettin Koca, Türkiye, Dünya, Güncel

Son Dakika: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında Çin'i geçerek dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke oldu

Son dakika: Türkiye, 86 bin 306 koronavirüs vakasıyla; 82 bin 735 vaka görülen Çin'i geçti ve dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke oldu

19.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:28
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında Çin'i geçerek dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizdeki koronavirüs vakalarıyla ilgili 19 Nisan verilerini açıkladı. Buna göre ülkemizde bugün tespit edilen 3 bin 977 yeni vakayla toplam sayı 86 bin 306'ya yükseldi.

VAKA SAYISINDA ÇİN'İ GEÇTİK

Türkiye'deki 86 bin 306 vaka sayısıyla üzücü bir istatistik de ortaya çıktı. Öyle ki ülkemiz, salgının ilk çıktığı ülke olan Çin'deki koronavirüs vaka sayısını da geçti.

Çin'in son açıkladığı verilere göre ülkede 82 bin 735 vakaya ulaşıldı. Türkiye ise 86 bin 306 vaka ile şu anda dünyada en fazla koronavirüs vakası görülen ülkeler arasında 7. sırada.

Son Dakika: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında Çin'i geçerek dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke oldu

ZİRVEDE ABD VAR

Worldometers sitesinin verilerine göre; şu anda dünyada en fazla vaka 741 bin 230 kişi ile ABD'de. 195 bin 944 vaka görülen İspanya ikinci sırada, ardından ise 178 bin 972 vaka görülen İtalya, 152 bin 578 vaka görülen Fransa, 144 bin 348 Almanya ve 120 bin 067 vaka görülen İngiltere geliyor.

Son Dakika: Türkiye, koronavirüs vaka sayısında Çin'i geçerek dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke oldu

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