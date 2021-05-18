Son Dakika: Tunus açıklarında batan gemide en az 57 göçmen hayatını kaybetti

Son dakika: Tunus açıklarında mültecileri taşıyan bir gemi battı. Tunus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamaya göre, gemide bulunan 33 kişi kurtarılırken en az 57 kişi ise hayatını kaybetti. Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.