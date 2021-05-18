Son Dakika: Tunus açıklarında batan gemide en az 57 göçmen hayatını kaybetti
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Son Dakika: Tunus açıklarında batan gemide en az 57 göçmen hayatını kaybetti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika: Tunus açıklarında mültecileri taşıyan bir gemi battı. Tunus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamaya göre, gemide bulunan 33 kişi kurtarılırken en az 57 kişi ise hayatını kaybetti. Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Tunus Savunma Bakanlığı, Libya'dan Avrupa'ya giden bir göçmen gemisinin ülke açıklarında battığını açıkladı. Olay sonucunda gemide bulunan 50'den fazla kişinin kayıp olduğu, 33 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

KURTARILANLARIN BANGLADEŞLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kayıp kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğu henüz belirlenemezken, kurtarılan kişilerin Bangladeşli olduğu ifade edildi.

SONDAJ PLATFORMUNA TIRMANARAK KURTULDULAR

Yaşanan facianın ardından bilgilendirmede bulunan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zikri, kurtulanların bölgede bulunan bir sondaj platformuna tırmanarak hayatta kalmayı başardığını aktardı. Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Son Dakika: Tunus açıklarında batan gemide en az 57 göçmen hayatını kaybetti
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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