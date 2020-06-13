Son Dakika | TUNCELİ ALEVİ RİTÜELLERİ MÜZEDE
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Son Dakika | TUNCELİ ALEVİ RİTÜELLERİ MÜZEDE

Son dakika haberleri: TUNCELİ Müzesi'nde, UNESCO tarafından 2010 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan Alevi- Bektaşi ritüeli olan semah töreninin balmumu heykelleri, tarihi eserler kısmında sergileniyor.

13.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:11

TUNCELİ Müzesi'nde, UNESCO tarafından 2010 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan Alevi- Bektaşi ritüeli olan semah töreninin balmumu heykelleri, tarihi eserler kısmında sergileniyor.

Tunceli'de, 1937 yılında askeri kışla olarak inşa edilen, daha sonra Milli Emlak Müdürlüğü'ne devredilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da sit alanı olarak tescillenen askeri kışla, geçen yıl tadilatı yapıldıktan sonra müzeye dönüştürüldü. Türkiye'nin en önemli etnografya, arkeoloji ve inanç müzelerinden biri olan Tunceli Müzesi'nde, 800 bin yıl öncesine ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi eserler ile birlikte inanç bölümü de açılarak, cem ve semah töreni ile Alevilerin yaşamını konu alan birçok balmumu eser sergilenmeye başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan müze, salgının ardından hizmet vermeye devam edecek.

BÖLGESİNİN TARİHİNE AİT BİRÇOK ESER MÜZEDE BULUNUYOR'

Tunceli Müzesi Müdürü Kenan Öncel, Türkiye tarihinin çok önemli eserlerinin sergilendiğini ve 800 bin yıl öncesine ait taş aletler ile birlikte 2 bin eserin bulunduğunu belirtti. Öncel, "Müzemiz etnografya, arkeoloji, geleneksel yöntemler ile tarım, inanç ve sosyal tarih bölümlerinden oluşan bir müzedir. Bu özeliklerden dolayı müzemiz Türkiye'deki en önemli müzelerden biri durumundadır. Tunceli, son yıllarda turizm alanında Türkiye'de önemli merkezlerden biri oldu. Tunceli'nin en büyük eksikliği bir müzeydi. Vali Tuncay Sonel'in girişimleri ile Tunceli Müzesi bu eksikliği artık giderecek. Virüs salgını son bulduğunda bakanlık, müzenin kapılarını ziyaretçilere açacaktır. Tunceli bölgesinde yüzey araştırmaları ve 1960'lı yıllarda Çemişgezek Pulur Höyüğü'nde yapılan kazılarda elde edilen ve yasa dışı tarihi eser ticareti yapanlardan güvenlik güçlerinin ele geçirdiği birçok tarihi eser müzemizde sergileniyor. Tunceli bölgesinin tarihine ait Paleolitik Dönem'den 700-800 bin yıl öncesine kadar gelen taş aletler var ve devamında Paleolitik Dönem'den bugüne birçok tarihi eser var" dedi.

5 BİN YILLIK ANIT MÜZEDE SERGİLENİYOR

Çemişgezek ilçesindeki Pulur Höyüğü'nde 1968 yılında başlayan kazılarda bir tapınakta ortaya çıkarılan 'Çekirdek Aile' heykelinin çok önemli olduğunu belirten Öncel, "Müzemizde Anadolu medeniyetine ait çok önemli tarihi eserler sergilenmektedir. Bunların en önemlisi 1968-1974 yılında Çemişgezek Pulur Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan birçok eser vardı. Bu eserler Elazığ Müzesi'nde sergileniyordu. Şimdi bu eserleri Tunceli Müzesi'ne getirdik. Tapınakta ortaya çıkarılan taş heykel Anadolu'nun 'Çekirdek aile' geleneğini sembolize ediyor. Bu eser, Anadolu'da 'Çekirdek aile' geleneğinin 5 bin yıldan bugüne kadar devam ettiğinin en büyük kanıtıdır" diye konuştu.

ALEVİ- BEKTAŞİ RİTÜELLERİ MÜZEDE

Müzenin inanç bölümünde, Alevi inancına dair bütün bilgiler duvarlara asılan panolarda sergilenirken, UNESCO tarafından 2010 yılında 'Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne de alınan Alevi- Bektaşi ritüeli sergileniyor. Alevi inancına ait folklorik kıyafetlerle, semah dönen bal mumu heykeli de müzede sergileniyor. Müzede ayrıca, Cumhuriyet'in kuruluşunda Atatürk'ün yanında yer alan ve Cumhuriyet döneminin ilk Tunceli Milletvekili olan Diyap Ağa ile Cumhuriyet Dönemi'nin en önemli şairlerinden Tuncelili Cemal Süreyya'nın bal mumu heykelleri de sergileniyor.

Son Dakika | TUNCELİ ALEVİ RİTÜELLERİ MÜZEDE

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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