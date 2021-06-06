Son Dakika: Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarının koronavirüs aşı randevuları açıldı

Son dakika: Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarının koronavirüs aşı randevuları e-Nabız sistemi üzerinden verilmeye başlandı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulunarak eğitim camiası adına tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.