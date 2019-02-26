Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti.Trump'ın Başdanışmanı ve damadı olan Jared Kushner, Erdoğan'la görüşmek üzere yarın Ankara'ya gelecek.

KUSHNER'İN KÖRFEZ TURUNA ÇIKACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Kushner'in, İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak amacıyla Trump yönetimi tarafından hazırlanan ''Yüzyılın Anlaşması'' planına ekonomik destek kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan bir Körfez turuna çıkacağı açıklanmıştı.

KUSHNER, YARIN ANKARA'YA GELECEK

Yapılan son dakika değişikliği ile ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı ve damadı Kushner yarın Ankara'ya gelecek. Kushner'e Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt eşlik etmesi bekleniyor.