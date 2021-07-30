Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Ankara Polatlı'da 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırları içerisinde yangın çıkarmaya çalışan ve 'konutu terketmeme' adli kontrolü ile serbest bırakılan şahıs başsavcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulunda bahçedeki otları, tel örgülerin arkasından tutuşturarak yangın çıkarmaya çalışan 28 yaşındaki Kemal Ünal Y, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilmişti. Kışla içindeki 6 ağaca zarar veren zanlı, sorgulanmak üzere Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, Polatlı Devlet Hastanesindeki sağlık muayenesinin ardından Polatlı Adliyesine çıkarıldı.

KONUTU TERK ETMEMESİNE KARAR VERİLDİ

Zanlı, savcılık tarafından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan Kemal Ünal Y. hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Yangın çıkaran Kemal Ünal Y, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

HİÇ KİMSENİN EMRİ ALTINDA OLMADIĞINI İFADE ETTİ

Şüphelinin, emniyette alınan ifadesinde, hiç kimsenin emri altında olmadan kendi isteğiyle yangın çıkardığını ve terör örgütleriyle bağlantısının olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

13 GÜN ÖNCE DE AYNI YERİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

Bu arada zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınacağı ve hakkında "hırsızlık, yaralama ve devlet büyüklerine hakaret" gibi suçlardan soruşturmalar olduğu kaydedildi. Kemal Ünal Y'nin 13 gün önce de aynı yeri yakma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Ciğerlerimiz yanıyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Ciğerlerimiz yanıyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Servet Uzun
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Tanju Bilgiç Meral Akşener Haydar Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Demet Akalın Diana Spencer
Spor Muslera Aytaç Kara Fatih Terim Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:39:22. #1.16#

title