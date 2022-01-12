Son dakika: Tokat'ta çıkan yangında evin çatısında hasar oluştu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında çatıda hasar meydana geldi.

Mevlana Mahallesi Şehit Er Hasan Avcı Caddesi'nde Mehmet Bolat'a (78) ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahşap olması sebebiyle yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar, durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çeşitli noktalardan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek için su tankerleri yangın alanına geldi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle çatıda büyük çaplı hasar oluştu.

Bu arada, Mehmet Bolat'ın kızı Nevriye Bolat fenalaştı.