Son dakika! HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptığı söylenen teröristbaşının avukatlarından açıklama

Anadolu Ajansı (AA) teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran İstanbul seçimlerinde HDP'ye tarafsızlık çağrısı yaptığını iddia etti. Asrın Hukuk Bürosu da Öcalan'la yapılan görüşmeyi ve teröristbaşının mesajını paylaştı. Öcalan, mesajında "HDP, mevcut ikilemlere kendine angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir." ifadelerini kullandı.

Asrın Hukuk Bürosu'nun paylaştığı PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 18 Haziran'da kaleme aldığı mesajı ise şöyle:

"Son ölüm oruçları ve açlık grevlerinin sona ermesi vesilesiyle kullanmak durumunda kaldığım şahsi inisiyatifim konusunda, olası gelişmeleri de dikkate alarak bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum.

Çözüm Sürecine ilişkin daha derinleştirilmiş ve netleşmiş bir tutumdan bahsettim. Mevcut gelişmelere de bu perspektiften baktım. Çözüm süreci sonrasına damgasını vuran ve Türkiye'nin geleneksel ikilemini aşmayan, dolayısıyla sürekli çatışmacı ve kutuplaştırıcı üslubun başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunları ağırlaştırdığı ortaya çıkmış bir sonuçtur. Cumhur ve Millet İttifaklarının bu gerçekliğine karşılık HDP'de ifadesini bulan Demokratik İttifak ve bağlantılı demokratik müzakere opsiyonu çözüm odaklı olmayı esas almıştır.

Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu üçüncü yol tavrının korunması büyük bir önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP'de vücut bulan Demokratik İttifak anlayışı, güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik İttifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendine angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir.

Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum."

NE OLDU?

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; İmralı Cezaevi'nden açıklama yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran İstanbul seçimine yönelik çağrısını, "Öcalan ile Demirtaş arasında ciddi bir iktidar mücadelesi var." diyerek yorumladı.

HDP de çağrıya ilişkin yaptığı açıklamada, "31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Halk kararını zaten 1 hafta önce verdi" dedi.