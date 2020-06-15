Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
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Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi

Son dakika: Terör örgütü PKK'ya karşı gece vakti başlatılan Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edildi.

15.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 08:57

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı gece vakti Pençe-Kartal Operasyonunu başlattı. TSK'ya ait savaş uçakları, operasyon kapsamında Kandil ve Kuzey Irak'taki terör hedeflerini gece boyunca vurdu. Operasyon sonrası MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe-Kartal Operasyonunun başladığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi

Güncel Manşet

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