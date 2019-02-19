Son Dakika! Terör Örgütü Nusra'nın Lideri Ağır Yaralı Olarak Antakya'da Hastaneye Kaldırıldı

Hayat Tahrir eş-Şam (Nusra) lideri Ebu Muhammed el-Cevlani'nin (gerçek ismi Ahmed Hüseyin el-Şara) kafasından ağır yaralanmış halde Antakya hastanesine getirildiği öğrenildi.

İDLİB'DEKİ PATLAMADA YARALANDI

Antakya hastanesinden bir kaynak, Suriye'nin İdlib şehrinde Pazartesi akşamı meydana gelen patlama sonucu kafasından ağır yaralanan bir kişinin Antakya Devlet Hastanesi'ne getirildiğini bildirdi.

"ANTAKYA'DA AMELİYAT EDİLDİ"

Sputnik'te yer alan habere göre; kafasına isabet eden şarapnelin beyin sarsıntısına yol açtığını ve el-Cevlani'nin ameliyat edildiğini söyleyen kaynak, "Antakya Devlet Hastanesi'ne getirilen kişi terörist Ebu Muhammed el-Cevlani'dir" dedi.

DURUMU AĞIR

Kaynak, el-Cevlani'nin yoğun bakıma alındığını, durumun ağır ve komada olduğunu da sözlerine ekledi.