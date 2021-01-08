Son Dakika | TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

08.01.2021 08:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:05

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda dinlenme tesisine dalan cip park halindeki araçlara ve yayalara çarptı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda dinlenme tesisine dalan cip park halindeki araçlara ve yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Şekerpınar Gişeleri mevki'inde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Naci A. idaresindeki 65 NV 246 Nissan marka cip, bir anda yoldan çıkarak dinlenme tesisine daldı. Cip tesiste park halinde bulunan 3 otomobile çarpıp yayaların arasına daldı. Naci A. daha sonra aracından inerek elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştı. Kazada Naci A., eşi Semra Kahramanoğlu A. ve yayalar ve cipin çarptığı otomobillerde bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından cipin çarptığı 34 DEE 916 plakalı otomobilin sürücüsü Afganistan uyruklu Khalı Amanullah'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 yaralının hayati tehlikesi bulunuyor

Ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan 8 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Khalı Amanullah'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Son Dakika | TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
Son Dakika | TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
Son Dakika | TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
Son Dakika | TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
Son Dakika | TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı
Son Dakika | TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump İlker Başbuğ Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Seren Serengil Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 09:05:46. #1.14#
title