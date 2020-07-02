Son Dakika | TEKİRDAĞ Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | TEKİRDAĞ Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu: 2 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu: 2 gözaltı(2)BABA-OĞUL TUTUKLANDITekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, zihinsel engelli M.K.

02.07.2020 19:06 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:11

Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu: 2 gözaltı(2)

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, zihinsel engelli M.K.(17), kayıp başvurusu yapıldıktan 23 saat sonra ağaçlık alanda dövülmüş halde, baygın olarak bulunmasıyla ilgili genç kızı bisiklete bindirip, ormanlık alana götürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarında belirlenen Hüseyin Fındık ile babası Mustafa Fındık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hüseyin Fındık, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama' babası Mustafa Fındık'ın ise, 'Yardım ve yataklık' suçlarından tutuklandı.

Mahkemede ifadesi alınan Hüseyin Fındık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Fındık'ın ifadesinde, "M.K. ile birlikte oturup bir şeyler yedik ve içtik. Bir süre de sohbet ettik. Ben onu evine gitmesi için bıraktım" dediği öğrenildi.

Hastanede tedavi süreni M.K.'nin ise tedavisinin ardından ifadesine başvurulacağı belirtildi.

100 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için bölgedeki çok sayıdaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldığı ve yaklaşık 100 saatlik görüntüyü inceledikten sonra şüpheli Hüseyin Fındık'ı tespit ettiği belirtildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | TEKİRDAĞ Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu: 2 gözaltı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Haber
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar Haber
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı Haber
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayı düşünmüyor
Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayı düşünmüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Tunç Soyer Esra Erdoğan Halife Hafter Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Karar Ankara Temmuz Futbolcu
Şu an buradasınız: Son Dakika | TEKİRDAĞ Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu: 2 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 19:16:40. #1.15#
title