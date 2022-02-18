Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 'NİTELİKLİ YAĞMA' OPERASYONU 6 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 'NİTELİKLİ YAĞMA' OPERASYONU 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği 'nitelikli yağma' operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği 'nitelikli yağma' operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ile Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, ilçede 'nitelikli yağma' olaylarına karışan şüphelileri belirledi. Polis, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ile silahlara ait 40 mermi ele geçirip, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi.

Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 'NİTELİKLİ YAĞMA' OPERASYONU 6 GÖZALTI

Son dakika... TEKİRDAĞ'DA 'NİTELİKLİ YAĞMA' OPERASYONU 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Silah, Güncel, Haberler

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