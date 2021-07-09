Son dakika! Tartıştığı kişiyi öldürdü, tabanca buzdolabında bulundu

Son dakika gündem haberine göre AYDIN'ın Didim ilçesinde, Haydar Ali D. (35) tartıştığı Salih Ahmet Kahya'yı (45) tabancayla vurarak öldürdü.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Haydar Ali D. (35) tartıştığı Salih Ahmet Kahya'yı (45) tabancayla vurarak öldürdü. Polis, cinayet şüphelisi ve 1'i kadın 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 3 parçaya ayrılmış olarak buzdolabında bulundu.

Olay, saat 03.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Vatan Caddesi 561 Sokak Salihli Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Ahmet Kahya sokak üzerinde Haydar Ali D. ile karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haydar Ali D. yanında getirdiği tabancasıyla Kahya'ya ateş ettikten sonra motosikletiyle olay yerinden kaçtı. Salih Ahmet Kahya'nın kanlar içerisinde yere yığıldığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Salih Ahmet Kahya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından hırsızlıktan 4 suç kaydı bulunan Kahya'nın cesedi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'ERKEKSEN GEL'Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıkları, motosikletli bir kişinin geldiğini ve ikili arasında 'erkeksen gel' diye konuşma geçtiğini, ardından Salih Ahmet Kahya'nın sol karın kısmından tabancayla vurulduğunu söyledi. Polis ekipleri cinayeti çözmek için özel bir ekip kurdu. Salih Ahmet Kahya ve eşinin telefon kayıtlarını incelemeye alan ekipler en son Mehmet Hanifi D. (35) ve Haydar Ali D. ile görüştüğünü tespit etti. Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) Haydar Ali D.'nin olaydan 15 dakika sonra, motosikletle arkasında bir kadınla Akbük Mahallesi yönüne kaçtığı belirlendi. Ekiplerce adresleri tespit edilen Mehmet Hanifi D., Haydar Ali D., Negihan A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca şüphelinin evinde 3 parçaya ayrılmış olarak buzdolabında bulundu.1 AY ÖNCE TANIŞMIŞLARPolis ekiplerince ifadesi alınan Negihan A., Haydar Ali D. ile 1 ay önce tanıştıklarını ve akşam Altınkum'da oturduklarını belirtip, "Haydar Ali D.'ye telefon geldi ve yanımdan ayrıldı. Bir süre sonra beni aradı, istediği yere gittim. Haydar Ali D., 'Birini vurdum hadi gidelim' dedi. Daha sonra Akbük'te bir eve gittik ama huzursuz olup, sabah evden ayrıldım" dedi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan