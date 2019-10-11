Son dakika: Suruç'a havan mermisi düştü: 2 sivil hayatını kaybetti

11.10.2019 16:04

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgelerden atılan havan mermisi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine düştü. Bir evin yakınına düşen mermide 2 sivil hayatını kaybetti. Bu alçak saldırıyla birlikte hayatını kaybeden sivil sayısı 9'a yükseldi.

İKİ GÜNDE 9 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa ve Mardin'in sınır ilçelerine terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerce perşembe günü düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda toplam 85 kişi de yaralandı. Bugün Suruç'a atılan roket nedeniyle de 2 sivil hayatını kaybetti. Böylece iki günde teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden sivil sayısı 9'a yükselmiş oldu.