: Son dakika: Kasım Süleymani suikastını planlayan CIA yetkilisinin öldürüldüğü iddia edildi

28.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:29

İran Yönetimi, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik suikastı planlayan üst düzey CIA yetkilisinin Afganistan'da düşen uçakta bulunduğunu iddia etti.

"ÜST DÜZEY CIA YETKİLİSİ DÜŞEN UÇAKTAYDI"

Tahran Yönetimi'nin sözcüsü olarak nitelendirilen Mizan yayın kuruluşunun haberine göre, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonda dahli olduğu iddia edilen Michael D'Andrea, dün Afganistan'ın Gazne vilayetinde düşen uçaktaydı.

Taliban, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'a (CIA) ait olduğunu öne sürdüğü uçağın düşmediğini, kendileri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Ancak örgüt herhangi bir delil sunmadı.

SÜLEYMANİ SUİKASTINI PLANLAMIŞTI

CIA'in İran, Afganistan ve Irak'ta operasyonlarının başı olan "Dark Prince" (Karanlık Prens) lakaplı D'Andrea'nın, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik suikastı planladığı iddia ediliyor.

ABD'nin en önemli casuslarından biri olan gösterilen D'Andrea, CIA'e İran'da Humeyni Devrimi'nin gerçekleştirildiği 1979 yılında katıldı. D'Andrea, İran'daki operasyonları nedeniyle "Ayetullah Mike" takma ismiyle anılıyor.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, 3 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD güçlerinin silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

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