: Son dakika: Süleymani'nin intikamını alma sözü veren İran, savaş uçaklarını sınıra sevk etti

03.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:25

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "Süleymani'yi öldüren suçluları mutlak bir intikam bekliyor. Süleymani'nin öldürülmesi, ABD ve İsrail'e karşı direnişin motivasyonunu ikiye katlayacak" demişti.

İRAN UÇAKLARI SINIRA YOLLADI

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından F-14 jetleri sınıra sevk edildi.

İRAN'DAN İNTİKAM SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.

İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, sevincin mateme dönüşmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi.

SÜLEYMANİ'NİN YERİNE KAANİ GELDİ

İran dini lideri Hamaney, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı.

PENTAGON DUYURDU

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı. İranlı komutanın öldürülmesi sonrası bölgede gerginlik artarken Amerika, Irak'ta yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulundu.

"IRAK'TAN UZAKLAŞIN"

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD, Irak'ta bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi.

SEYAHAT UYARISI DA YAPILDI

ABD, Irak'ta artan tehdit, silahlı çatışma ve terör eylemlerinden dolayı vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının web sitesinden yapılan açıklamada, silahlı çatışma, adam kaçırma ve terör eylemlerinden dolayı ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, Irak'ın çeşitli bölgelerinde batılı ülkeler için bazı tehditler olduğu da belirtildi.

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