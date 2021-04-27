Son dakika: Sulama kanalında boğulan 3 çocuk yan yana toprağa verildi

Gelen son dakika haberine göre OSMANİYE'de, sulama kanalına düştükten sonra akıntıya kapılarak boğulan Saadet Karataş (10) ile Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) kardeşler gözyaşları arasında toprağa verildi.