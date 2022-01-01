Son dakika: Su kanalına düşen otomobilin sürücü hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Su kanalına düşen otomobilin sürücü hayatını kaybetti

Son dakika: Su kanalına düşen otomobilin sürücü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Çorum'da kontrolden çıkarak su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

ANKARA (İHA) - Çorum'da kontrolden çıkarak su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.H. idaresindeki 19 ACP 665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyeri aşıp, boş su kanalına düştü. Metrelerce sürüklenerek hurdaya dönen otomobil hurdaya dönerken camdan fırlayan sürücü A.H., hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden A.H'nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Son dakika: Su kanalına düşen otomobilin sürücü hayatını kaybetti

Son dakika: Su kanalına düşen otomobilin sürücü hayatını kaybetti

Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı

Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı

 Yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza! İki araç çarpıştı, 7 kişi yaşamını yitirdi

Yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza! İki araç çarpıştı, 7 kişi yaşamını yitirdi

 Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title