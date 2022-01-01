Son dakika: Su kanalına düşen otomobilin sürücü hayatını kaybetti

ANKARA (İHA) - Çorum'da kontrolden çıkarak su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.H. idaresindeki 19 ACP 665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyeri aşıp, boş su kanalına düştü. Metrelerce sürüklenerek hurdaya dönen otomobil hurdaya dönerken camdan fırlayan sürücü A.H., hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden A.H'nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM