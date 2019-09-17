Son Dakika: Şort giyen kıza hakaret eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası

17.09.2019 16:59

İstanbul Pendik'te minibüste yolculuk yaparken şort giydiği için saldırıya uğrayan Asena Melisa Sağlam'ın İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davası sonuçlandı. Sanık Ercan Kızıltaş hakkında, Asena Melisa Sağlam'a "edepsiz ve hayasız" dediği için 5 ay ceza verilmesi kararlaştırılırken, Kızıltaş, önceki dosyasıyla birlikte toplam 45 ay ceza almış oldu.

CEZAEVİNDE 21 AY KALACAK

Mahkemenin üst sınıra yakın verdiği kararla birlikte Kızıltaş, toplam 21 ay cezaevinde kalacak.

MAĞDUR GENÇ KIZ AÇIKLAMA YAPTI

Asena Melisa Sağlam ise, dava sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalete ve beni hiç yalnız bırakmayan Avukatlarıma, aileme, sizlere teşekkür ediyorum. Hakkında açılan bütün davalar sonuçlandı. Toplamda 4 yıla yakın ceza aldı. 2 seneye yakın ceza evinde kalacak" ifadelerini kullandı.