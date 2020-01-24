Son Dakika: Sivrice Belediye Başkanı: Çatlaklar var, çöken ev bilgisi gelmedi. Eşyaların üzerine düşmesi sonucu yaralananlar var
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Son Dakika: Sivrice Belediye Başkanı: Çatlaklar var, çöken ev bilgisi gelmedi. Eşyaların üzerine düşmesi sonucu yaralananlar var

Son dakika: Elazığ'daki 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrası konuşan Sivrice Belediye Başkanı, "Çatlaklar var, çöken ev bilgisi gelmedi. Eşyaların üzerine düşmesi sonucu yaralananlar var" dedi.

24.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:38
Son Dakika: Sivrice Belediye Başkanı: Çatlaklar var, çöken ev bilgisi gelmedi. Eşyaların üzerine düşmesi sonucu yaralananlar var

'nin verilerine 'ın ilçesinde 6.5 büyüklüğünde bir oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi. Elazığ Sivrice'deki büyük depremin ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

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