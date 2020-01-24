Son Dakika: Sivrice Belediye Başkanı: Çatlaklar var, çöken ev bilgisi gelmedi. Eşyaların üzerine düşmesi sonucu yaralananlar var

24.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:38

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi. Elazığ Sivrice'deki büyük depremin ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

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