Son Dakika: Şırnak'ta işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti
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Son Dakika: Şırnak'ta işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti

Son dakika: Şırnak'ın Silopi ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti.

17.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:57

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yol yapım çalışması yapan sivil aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şırnak ilimiz Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikap tipi araçta intikal halindeyken patlama meydana gelmiştir. Araçta bulunan 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.

Son Dakika: Şırnak'ta işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti

Güncel Manşet

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