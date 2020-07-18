Son dakika... Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza : 1 ölü
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Son dakika... Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza : 1 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda aracını emniyet şeridinde tamir eden sürücü, yanından geçen otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu hayatını kaybettiOlay, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Ortaköy mevkiinde meydana geldi.

Son dakika... Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza : 1 ölü
18.07.2020 19:20 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:41

SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda aracını emniyet şeridinde tamir eden sürücü, yanından geçen otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti

Olay, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Ortaköy mevkiinde meydana geldi. Yahya Babak,  aracı arıza yapınca emniyet şeridine çekti. 22 yaşındaki Babak aracını tamir ederken yanından hızla geçen turist otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Babak'a çarpan bagaj kapağının koptuğunu fark etmeyen otobüs sürücüsü yaklaşık 200 metre ileride çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Yahya Babak'ın cesedi inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.


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Kaynak: DHA

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